Crisi Spartak, Stankovic: “Ci sono tre tipi di allenatori: indovinate quale sono io?”

Non è un momento felice per Dejan Stankovic, allenatore dello Spartak: 4 punti in 4 partite e KO nel derby

Matteo Pifferi Redattore 10 agosto 2025 (modifica il 10 agosto 2025 | 15:32)

Non è un momento felice per Dejan Stankovic. L'ex centrocampista dell'Inter è da un anno l'allenatore dello Spartak Mosca. Dopo quattro giornate, il ruolino di marcia dello Spartak è di una vittoria, un pareggio e due sconfitte, l'ultima delle quali è arrivata proprio ieri nel derby contro la Lokomotiv.

Stankovic sembra già essere a rischio esonero anche se non sono da escludere colpi di scena, come annunciato direttamente da Deki in conferenza:

"Per quanto riguarda queste voci, non mi interessano. Ne stanno scrivendo i media locali. Come ho detto prima, ci sono due tipi di allenatori: quelli che sono stati licenziati e quelli che lo saranno. C'è anche un terzo gruppo, quelli che possono andarsene da soli. Indovinate in quale gruppo sono io"

"Perché soli 4 punti su 12? Abbiamo un calendario davvero impegnativo. Ora abbiamo un'importante partita di Coppa (martedì contro la Dinamo Makhachkala). Dopo abbiamo lo Zenit, poi andiamo a Kazan. Ma niente è impossibile. Vedremo"

(sportske.net)