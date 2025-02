"Noi cerchiamo la vittoria per tutto. Questo è il nostro lavoro e vogliamo arrivare alla vittoria. Dobbiamo però meritarla e mettere tutte le nostre forze per competere contro una grande avversaria. Domani è una partita importantissima, forse la più importante del nostro campionato. Dobbiamo essere squadra per tutta la partita".

Simone Inzaghi patisce le tue squadre?

"No, non la vedo così. Il Bologna ha messo in difficoltà l'Inter. Né io o Inzaghi entriamo in campo. Sono storie diverse, cose che cambiano. Inzaghi grande allenatore. Rispetto molto Inzaghi. Lo vedo un allenatore serio, continua nella sua linea, difficilmente esce dalla normalità dell'essere umano, poi viene l'allenatore. Non lo conosco personalmente, è la mia visione da fuori. Ho stima. Allena i prossimi avversari, con umiltà domani in campo bisogna entrare al massimo, fare le cose giuste per avere più probabilità di vincere".