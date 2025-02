“Il Milan si è evoluto, impara dalle sconfitte e sono bravi anche loro. Inizio guardingo? Siamo entrati non nella giusta maniera, il primo tempo non è stato da Inter, poi siamo migliorati nella ripresa. C’è delusione per non aver fatto una partita, Rigore? Sì, me lo hanno fatto rivedere. Lo avete visto anche voi… Rush finale in chiave scudetto? Questo è sicuro, normale. Siamo l’Inter e non possiamo mollare. Con carattere siamo riusciti a fare gol, non dobbiamo mollare. Timore di non perdere Siamo l'Inter e non possiamo mollare. È vero, non siamo soddisfatti della partita, ma chi è entrato ha dato una grande mano. C'è una grande voglia di vincere lo Scudetto".