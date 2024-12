L'attaccante francese è andato a segno nel secondo tempo, risultando ancora una volta importante per l'Inter

Marcus Thuram si è presentato in conferenza stampa al termine di Inter-Parma: "Sono molto contento. La cosa più importante è che l'Inter vinca. Se ho un numero in testa? No. Io aiuto la squadra con gol, assist o giocate, poi alla fine della stagione vedremo".