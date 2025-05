“Onestamente non avevo neanche la forza di stare in piedi, non ho neanche chiesto. In area può succedere qualsiasi cosa, ma non parlo degli arbitri mai e non voglio farlo neanche adesso”.

"Da quando sono qua io il processo di crescita è in corso, in fase di avanzamento. Se poi volete parlare di altro, vado via io e parlate voi. Il processo di crescita passa inevitabilmente da tanti errori, che quest'anno ci prendiamo la responsabilità di dire di aver fatto. In casa se vuoi fare qualcosa di importante devi vincere, ci assumiamo la responsabilità delle partite non vinte. Spero sia di buon auspicio per l'anno prossimo. Per ambire all'Europa servono 65 punti, non 50. Non si può pretendere che in due mesi si cresca così tanto. Puoi lavorare, crescere e cercare di fare sempre meglio dell'anno prima. Non siamo sicuramente del tutto contenti, sappiamo che c'è da ripartire che l'anno prossimo deve esserci un altro trend".