Tocca a Piotr Zielinski analizzare in conferenza stampa la partita di stasera. Qui le sue considerazioni, raccolte da Fcinter1908.it dopo Inter-Torino: “Sapevamo non sarebbe stata una partita facile, ma abbiamo approcciato bene. Vogliamo vincere le prossime due e sperare nel passo falso del Napoli.

La partita di martedì ci ha dato tanto, la qualificazione in finale di Champions è tanta roba. Stasera il mister ha voluto cambiare un po’, dando spazio a chi ha giocato meno, ci hanno dato una mano. Riuscite a non pensare a Monaco? Ci riusciamo. Ci vuole ancora un po’ di tempo, abbiamo anche un altro obiettivo per il quale vogliamo lottare fino alla fine. Dimostriamo di crederci anche nelle prossime partite, sperando che il Napoli scivoli”.