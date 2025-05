Paolo Vanoli, allenatore del Torino, ha parlato in conferenza stampa al termine del match con l'Inter. Qui le sue considerazioni: "Voglio fare il mio in bocca al lupo al tifoso che non si è ancora ripreso, mentre l'altro sì. Sulla partita dico che quando perdi c'è sempre rammarico, ma guardo la prestazione. Stasera abbiamo fatto fatica all'inizio, non tanto nell'approccio ma nel trovare le contromisure per prenderli alti. Zalewski ci ha messo in difficoltà in quella posizione, abbiamo faticato a capire come andarlo a prendere.