Le parole dopo la sfida tra Monterrey e Inter al Rose Bowl Stadium di Los Angeles, gara d'esordio al Mondiale per Club

Alessandro De Felice Redattore 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 06:02)

Terminata la sfida tra Monterrey e Inter, valida per la prima giornata del Gruppo E del Mondiale per Club, Domenec Torrent ha commentato la gara in conferenza stampa. Di seguito le dichiarazioni del tecnico dei messicani al termine della partita.

"Siamo molto felici per i nostri tifosi, ci hanno aiutato tantissimo a cercare di superare i momenti difficili contro l'Inter. In queste partite si hanno solitamente tante difficoltà, noi le abbiamo affrontate con una buona difesa e un blocco basso. Importantissimo è stato il sostegno dei tifosi. Siamo felici del punto conquistato contro una delle più grandi potenze d'Europa, ero convinto già ieri delle nostre chance. Abbiamo anche colpito un palo, poteva andarci meglio. Siamo stati sempre ben concentrati in campo. Tutti pensavano che l'Inter avrebbe vinto, ma i nostri giocatori non si sono scoraggiati".

Felice del risultato?

"Quando incontri una squadra così forte sai che la partita è fatta di fasi, alcune delle quali di grande difficoltà. Ci siamo fatti trovare pronti. Avevamo linee ben disposte in campo, abbiamo avuto una buona difesa e opportunità in avanti per far male all'Inter. Siamo insieme da pochi giorni e siamo felici del lavoro che sta facendo la squadra".

Uno dei risultati più importanti della storia del club?

"Siamo felici, ma abbiamo avuto buone prestazioni anche contro Chelsea e Liverpool. Nelle grandi competizioni riusciamo a mettere qualcosa di speciale, dobbiamo essere bravi a riportare lo stesso atteggiamento anche in campionato. Dobbiamo anche capire che nulla è ancora fatto, serve la stessa prestazione contro il River Plate. So che i tifosi sono molto felici, ma andiamo step by step".

Cosa hai detto durante l'intervallo alla squadra?

"Siamo stati fortunati oggi perché c'è stata una pausa durante la partita ed è anche quello qualcosa da sfruttare per dare nuove soluzioni e indicazioni alla squadra. Dobbiamo essere bravi a dare rapidamente istruzioni per permettere ai ragazzi di capire bene cosa fare. Non si può solo difendere per 90', serve anche un piano per offendere ed è quello di cui mi sono preoccupato nelle pause".

Nessuno pensava che il Monterrey potesse avere chance contro l'Inter. Quale è il messaggio che date?

"Capisco che in molti non credessero in noi, so quanto sia difficile giocare contro queste squadre. Noi eravamo convinti che avremmo avuto delle chance. Quando sei tecnicamente inferiore devi organizzarti per bene per provare comunque a fare qualcosa. Noi siamo qui per competere e dare del nostro meglio. Vogliamo superare il turno, vediamo come andranno le prossime due partite".