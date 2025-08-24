Cosa non ha funzionato con Sanchez? Con Brenner? Dispiaciuto di aver perso Pafundi?

"In un'intervista ho già detto che abbiamo analizzato la scorsa stagione e che in generale prendiamo le decisioni insieme ai ragazzi, come con Pafundi. Abbiamo trovato una buona squadra per farlo migliorare e se riuscirà a integrarsi troverà più minuti, è già migliorato molto rispetto a gennaio e ora pensiamo di aver trovato una buona soluzione. Per quanto riguarda Sanchez non ho molto da aggiungere, avevamo grandi aspettative, è arrivato con un infortunio, poi non è stato soddisfatto per la sua stagione, c'è stato qualche problemino. Lui continua ad essere dell'Udinese, lui vuole giocare di più per il giocatore che è, ma non possiamo garantirglielo. Noi stiamo lavorando così come lui, c'è ancora qualche giorno per trovare una soluzione soddisfacente per tutti, lunedì non sarà con noi perché la situazione è ancora in evoluzione. Si sta allenando in maniera soddisfacente e ora si è unito al gruppo e può effettuare allenamenti più mirati, vedremo cosa succederà prossima settimana.