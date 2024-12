Vanoli, allenatore del Torino, è intervenuto in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Empoli

"Siamo consapevoli di giocare su un campo ostico, l'ultima vittoria del Toro a Empoli è del 2022 e anche le big hanno sempre sofferto: cerchiamo un'occasione per svoltare e una vittoria che meritiamo per riprendere totalmente fiducia": così il tecnico dei granata, Paolo Vanoli, presenta la trasferta in Toscana.