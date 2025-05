Alla fine della partita contro l'Inter , Matias Vecino ha incontrato i giornalisti nella sala stampa del Meazza tra cui gli inviati di FCINTER1908.IT. Queste le parole del giocatore biancoceleste: «Vogliamo andare fino in fondo, vincere l'ultima partita e vedere come va. Stiamo competendo contro squadre forti, poi faremo un bilancio alla fine. L'infortunio un po' non mi ha aiutato, fino all'infortunio stava andando bene. Adesso sto meglio da qualche settimana. Il mio contratto scade a fine anno, non abbiamo parlato, ci giochiamo ora cose importanti. Vediamo alla fine».

«Nel secondo tempo siamo andati uomo su uomo cercando di limitare la loro costruzione. Servono giovani e giocatori di esperienza? È successo sempre in tutte le squadre. Per me i giocatori di esperienza sono di sostegno nei momenti difficili, è la cosa migliore. Amarezza per alcune gare? Ora è inutile pensare a quello che non abbiamo fatto. Siamo in lotta ancora. Daremo tutto all'ultima partita. Io come trequartista? Non è la soluzione che preferisco, nel 4-2-3 preferisco giocare in mezzo. Ma sono a disposizione della squadra. Oggi bisognava limitare i centrocampisti dell'Inter», ha concluso.