Non solo Cristian Chivu. Dalla sponda nerazzurra arrivano anche le parole di Manuel Akanji in conferenza stampa al triplice fischio di Verona-Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Bentegodi: "La cosa più importante è vincere la partita. E' stata una grande battaglia oggi, noi ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo ottenuto tre punti importantissimi. Mi diverto qui all'Inter, entro in campo con lo spirito giusto e mi sento molto bene all'interno di questa squadra. Mi trovo bene con lo staff e con il resto dei compagni".