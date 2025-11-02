Non solo Cristian Chivu. Dalla sponda nerazzurra arrivano anche le parole di Manuel Akanji in conferenza stampa al triplice fischio di Verona-Inter. Qui le sue considerazioni, raccolte dall'inviato di Fcinter1908.it al Bentegodi: "La cosa più importante è vincere la partita. E' stata una grande battaglia oggi, noi ci abbiamo creduto fino alla fine e abbiamo ottenuto tre punti importantissimi. Mi diverto qui all'Inter, entro in campo con lo spirito giusto e mi sento molto bene all'interno di questa squadra. Mi trovo bene con lo staff e con il resto dei compagni".
Akanji: “Una battaglia! Spero Inter mi riscatti. Gioco anche centrale, sono felice qui”
Le parole del giocatore nerazzurro in conferenza stampa al triplice fischio della gara del Bentegodi: "Spero che l'Inter sia felice di me"
Differenze nel giocare centrale piuttosto che a destra?
"Mi trovo bene anche da centrale, lì mi tocca anche controllare il gioco. A destra posso essere più offensivo, ma mi piace tanto anche giocare in quella posizione".
C'è già la sensazione che il tuo futuro sia definito?
"Vediamo cosa accadrà alla fine della stagione. Darò del mio meglio, mostrando in campo di cosa sono capace. Vedremo cosa accadrà, spero nella conferma. Mi trovo bene qui".
