«Zanoli ed Ekhator? Hanno fatto tanti sacrifici, hanno lavorato per la squadra. L'Inter era ben organizzata e i giocatori sono sempre in un posto differenti, loro sono rimasti disciplinati. Cosa è mancato per un punto? Un po' di fortuna. Abbiamo sempre avuto un giocatore in contrasto, la squadra è sempre stata molto compatta. Il nostro portiere ha fatto due parate importante e ci è mancata un po' di fortuna per uscire con un punto. Non so se sono un allenatore promettente, ma abbiamo le idee chiare anche contro una squadra con cui è difficile giocare, anche quando abbiamo recuperato palla abbiamo mancato in giustezza tecnica, ma dobbiamo lavorare e possiamo migliorare», ha detto anche il tecnico francese.

«Nella mia squadra si sentono tutti importanti, i giocatori parlano sempre di noi e non di io. Questo è chiaro da quando sono arrivato. Sono ragazzi che lavorano bene in allenamento e sappiamo che l'obiettivo numero uno, lo sanno tutti, è restare in Serie A. Questo mi dà soddisfazione. Masini? Si sacrifica per la squadra, è uno dei giocatori che pensa prima alla squadra che a sé e questo per me è positivo. È un valore importantissimo. È contento di essere sul campo, porta valori positivi ed esce dalla nostra accademia, crediamo in questi giocatori, sono il futuro della società. Noi dobbiamo credere di più alla qualità che abbiamo. Credo ci sia ancora un'evoluzione che possiamo fare come squadra. Abbiamo avuto qualche infortunio di troppo e veniamo da un periodo difficile. La qualità ce l'abbiamo, dobbiamo essere più ambiziosi», ha spiegato Vieira.

«Sostituzione Miretti? Avevamo bisogno di più presenza fisica. Pinamonti? È un giocatore importantissimo per noi. È stato difficile per lui giocare da solo davanti. Ma dobbiamo guardare la qualità dell'avversario. Contro l'Inter non potevamo avere edue centrocampisti ma tre. Lui ha giocato e segnato anche da punta unica. Dobbiamo continuare a lavorare, ma il sacrificio che oggi fa Andrea sul campo è importante per noi», ha detto ancora il mister.

«Inter può puntare alla CL? La qualità dell'Inter, individualmente e non solo è di una squadra che può vincere Serie A e Champions, hanno le qualità e un grandissimo allenatore, e possono fare bene in entrambi le competizioni. Sono felice di quello che stiamo facendo ma non abbiamo ancora fatto niente. Abbiamo lavorato tanto, staff tecnico e staff medico, ma c'è tanta strada, ci sono le rivali dietro che vincono le gare e noi dobbiamo stare ancora attenti al nostro percorso», ha concluso.

