Il tecnico spagnolo ha parlato così in conferenza stampa dell'esterno canadese appena arrivato in prestito dall'Inter

Marcelino, allenatore del Villarreal, in conferenza stampa non ha voluto sbottonarsi su Tajon Buchanan, esterno canadese appena arrivato in prestito dall'Inter: "Quando tutto sarà firmato, darò la mia opinione sul giocatore.