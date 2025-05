LIVE, Parma-Napoli 0-0: le formazioni ufficiali e il risultato in tempo reale

Alla penultima di campionato il Napoli capolista (a +1 sull’Inter) gioca in casa di un Parma non ancora salvo. McTominay non è al meglio ma c’è e parte titolare. Lukaku-Raspadori coppia in attacco, ancora Olivera come centrale....

Alla penultima di campionato il Napoli capolista (a +1 sull'Inter) gioca in casa di un Parma non ancora salvo. McTominay non è al meglio ma c'è e parte titolare. Lukaku-Raspadori coppia in attacco, ancora Olivera come centrale. Bonny-Pellegrino coppia in avanti per Chivu.