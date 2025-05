LIVEBLOG / Inter-Barcellona, le reazioni social dei tifosi interisti

È il giorno dei giorni. Di quelli 'fatti per vivere'. Per essere vissuti. Inter-Barcellona è la partita che vale tutto, o almeno vale la possibilità di centrare la finale di Monaco. Che se non è tutto poco ci manca. I tifosi a San Siro sono chiamati a trascinare la squadra di Inzaghi. Chi è a casa vivrà la sfida dal divano e commenterà sui social per scacciare la paura, la rabbia, l'ansia e magari anche gioia incontenibile. Vi riportiamo nel nostro liveblog i commenti migliori che racconteranno minuto per minuto questa serata a forti tinte nerazzurre.