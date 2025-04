LIVEBLOG / Coppa Italia, Milan-Inter: le reazioni social dei tifosi nerazzurri

Un altro derby, dopo quello in Supercoppa e quelli in campionato, arriva l'andata della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. C'è attesa tra i tifosi che sanno come l'Inter di Inzaghi si troverà di fronte ad un mese di aprile bello intenso, con otto partite da giocare. Le commentano come sempre sui social e vi riporteremo nel nostro liveblog le reazioni dei sostenitori interisti durante il match.