Con la Serie A Enilive che ormai è sempre più nel vivo della fase calda per la lotta al titolo, DAZN ha scelto la quarta partita da trasmettere in chiaro e gratuitamente. Si tratta di Atalanta-Inter, esclusiva della piattaforma di live streaming e gara chiave che potrebbe rivelarsi già decisiva per la volata scudetto. Una sfida da tutto in una notte in programma domenica alle 20.45.