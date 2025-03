Atalanta-Inter gratis domenica: come vederla in tv e in streaming

I nerazzurri scenderanno in campo al Gewiss Stadium di Bergamo domenica 16 marzo alle 20:45 per la 29° giornata di Serie A

Atalanta-Inter si disputerà domenica 16 marzo alle ore 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

La partita sarà inoltre trasmessa in chiaro: i non abbonati a DAZN potranno guardare la sfida tra Atalanta e Inter in diretta semplicemente registrandosi al sito o all'app della piattaforma, inserendo i propri dati. Il match sarà visibile in chiaro per i primi due milioni di spettatori che si registreranno.