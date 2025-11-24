Atletico Madrid-Inter, quinta giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 26 novembre alle 21:00.
Atletico Madrid-Inter, Sky o Amazon Prime? Dove vederla in diretta tv e streaming
I nerazzurri di Chivu scenderanno in campo mercoledì 26 novembre alle 21:00 a Madrid: dove seguire la gara
Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida.
Il Livematch pre Atletico-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.
(Fonte: Inter.it)
