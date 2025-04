Mercoledì 30 aprile alle 21:00 i nerazzurri scenderanno in campo per la semifinale di andata della Champions League

La sfida che si giocherà in trasferta allo Stadio Olimpico Lluís Companys, verrà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.