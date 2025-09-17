Champions, Ajax-Inter ore 21: Sky, Dazn o Prime? Dove vedere la gara in tv

FC Inter 1908
Dopo la sconfitta contro la Juventus, l'Inter scenderà in campo questa sera all'Amsterdam Arena contro l'Ajax. Ecco dove guardare la gara
Dopo la sconfitta contro la Juventus, l'Inter scenderà in campo questa sera all'Amsterdam Arena contro l'Ajax. Ecco dove guardare la gara

AJAX-INTER, DOVE VEDERLA IN TV

Ajax-Inter, prima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 17 settembre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Ajax-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.

