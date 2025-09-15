CHAMPIONS – Ajax-Inter: ecco dove vedere la gara in Tv e streaming

Ajax-Inter, prima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 17 settembre alle 21:00. Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.
Nerazzurri in campo ad Amsterdam nella prima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV—
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Ajax-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.
