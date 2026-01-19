FC Inter 1908
Champions – Inter-Arsenal, Sky o Prime? Dove vedere la gara in tv

I nerazzurri scenderanno in campo martedì 20 gennaio alle 21:00
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

MILAN, ITALY - DECEMBER 09: A general view of the stadium ahead of the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD6 match between FC Internazionale Milano and Liverpool FC at Stadio San Siro on December 09, 2025 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Inter-Arsenal, settima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà martedì 20 gennaio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Getty Images

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

—  

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Arsenal sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.

