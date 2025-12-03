FC Inter 1908
Coppa Italia, Inter-Venezia ore 21 a San Siro: Sky, Dazn o Mediaset? Dove vederla in tv

partite

Coppa Italia, Inter-Venezia ore 21 a San Siro: Sky, Dazn o Mediaset? Dove vederla in tv

Coppa Italia, Inter-Venezia ore 21 a San Siro: Sky, Dazn o Mediaset? Dove vederla in tv
L’Inter giocherà questa sera a San Siro contro il Venezia ecco dove poter guardare la gara di Coppa Italia in tv
L’Inter giocherà questa sera a San Siro contro il Venezia in Coppa Italia. Chivu pensa a molto cambi nella formazione: potrebbe giocare dal 1’ il giovane Cocchi. Chance anche per Diouf e Luis Henrique.

DOVE VEDERE LA GARA IN TV

In campo alle 21 a San Siro. Inter-Venezia sarà trasmessa in chiaro sui canali Mediaset.

