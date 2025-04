Milan-Inter, gara valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 2 aprile alle ore 21: dove vederla in tv

MILAN-INTER, DOVE VEDERLA IN TV

Milan-Inter, gara valida per l'andata della semifinale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 2 aprile alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 5). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/