Borussia Dortmund-Inter, ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 28 gennaio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite dove vedere le partite Borussia Dortmund-Inter, ecco quando e dove vedere la partita in tv e in streaming
partite
Borussia Dortmund-Inter, ecco quando e dove vedere la partita in tv e in streaming
Ultima gara della prima fase di Champions League per i nerazzurri di Chivu, che saranno di scena in Germania
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Borussia Dortmund-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.
(inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA