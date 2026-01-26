FC Inter 1908
Ultima gara della prima fase di Champions League per i nerazzurri di Chivu, che saranno di scena in Germania
Borussia Dortmund-Inter, ultima giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 28 gennaio alle 21:00 e sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime notizie in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Borussia Dortmund-Inter sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:15. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.

