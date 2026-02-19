Lecce-Inter, sfida valida per la 26ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 21 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.
Lecce-Inter, sfida valida per la 26ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 21 febbraio alle 18:00
Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app.
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime dallo stadio “Via del Mare” in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Lecce-Inter sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
