Si torna in campo in Europa con la UEFA Champions League 2024/2025. Martedì 21 e mercoledì 22 gennaio, la settima giornata della massima competizione europea per club sarà live su Sky Sport e in streaming su NOW, con la possibilità di seguire 17 partite del primo turno, anche in contemporanea grazie a Diretta Gol.

Domani alle 18.45 Atalanta-Sturm Graz, live su Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Alle 21, invece, saranno ben due le italiane in campo: la Juventus ospite del Club Brugge, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW, e il Bologna, avversaria del Borussia Dortmund (Sky Sport Arena, Sky Sport 253, Sky Sport 4K e in streaming su NOW). Mercoledì, alle 21, sarà la volta dell’Inter, impegnata fuori casa contro lo Sparta Praga (Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming su NOW).