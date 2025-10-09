In questi giorni Cristian Chivu sta preparando l’amichevole che l’Inter disputerà venerdì 10 alle 18 all'International Stadium di Bengasi in Libia contro l’Atletico Madrid. Senza gran parte dei giocatori impegnati con le rispettive nazionali, il tecnico nerazzurro attingerà per forza di cose dalla Primavera.
Venerdì 10 alle 18 all'International Stadium di Bengasi in Libia, l'Inter sfiderà l'Atletico Madrid in amichevole
La gara verrà trasmessa su Inter Tv e i tifosi nerazzurri potranno vedere all'opera quelli che fin qui sono stati i due acquisti meno utilizzati da Chivu, ovvero Luis Henrique e Andy Diouf. Quella tra Inter e Atletico Madrid sarà una sorta di anticipo della gara di Champions League che si disputerà a fine novembre al Metropolitano.
