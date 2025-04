La doppia semifinale di Champions tra Inter e Barcellona verrà in chiaro per tutti: dove e come vederle in tv

La doppia semifinale di Champions tra Inter e Barcellona (andata in Spagna il 30 aprile, ritorno a San Siro il 6 maggio) verrà trasmessa in tv in chiaro, come da normativa AgCom. Era già successo nel 2023 per il derby di Milano, sempre in semifinale Champions.