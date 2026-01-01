FC Inter 1908
Inter-Bologna, domenica ore 20.45 a San Siro: Sky, Dazn o in chiaro? Dove vedere la gara in tv

Il prossimo impegno dei nerazzurri è già alle porte: domenica sera a San Siro arriva il Bologna di Italiano. Dove guardarlo in tv
Dopo l'importante vittoria in casa dell'Atalanta di domenica scorsa, l'Inter ha chiuso il 2025 in vetta alla Serie A. Gennaio sarà un mese impegnativo con tante sfide, ma il prossimo impegno dei nerazzurri è già alle porte: domenica sera a San Siro arriva il Bologna di Italiano.

CALENDARIO GENNAIO

18ª giornata | domenica 4 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Bologna

19ª giornata | mercoledì 7 gennaio 2026, ore 20:45 Parma vs INTER

20ª giornata | domenica 11 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Napoli

*Recupero 16ª giornata | mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Lecce

21ª giornata | sabato 17 gennaio 2026, ore 15:00 Udinese vs INTER

UCL GIORNATA 7 | martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00 INTER vs Arsenal

22ª giornata | venerdì 23 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Pisa

UCL GIORNATA 8 | Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00 Borussia Dortmund vs INTER

DOVE GUARDARE LA GARA

Inter-Bologna, sfidavalida per la 18ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 4 gennaio 2026 alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

