Dopo l'importante vittoria in casa dell'Atalanta di domenica scorsa, l'Inter ha chiuso il 2025 in vetta alla Serie A. Gennaio sarà un mese impegnativo con tante sfide, ma il prossimo impegno dei nerazzurri è già alle porte: domenica sera a San Siro arriva il Bologna di Italiano.
partite
Inter-Bologna, domenica ore 20.45 a San Siro: Sky, Dazn o in chiaro? Dove vedere la gara in tv
CALENDARIO GENNAIO—
18ª giornata | domenica 4 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Bologna
19ª giornata | mercoledì 7 gennaio 2026, ore 20:45 Parma vs INTER
20ª giornata | domenica 11 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Napoli
*Recupero 16ª giornata | mercoledì 14 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Lecce
21ª giornata | sabato 17 gennaio 2026, ore 15:00 Udinese vs INTER
UCL GIORNATA 7 | martedì 20 gennaio 2026, ore 21:00 INTER vs Arsenal
22ª giornata | venerdì 23 gennaio 2026, ore 20:45 INTER vs Pisa
UCL GIORNATA 8 | Mercoledì 28 gennaio 2026, ore 21:00 Borussia Dortmund vs INTER
DOVE GUARDARE LA GARA—
Inter-Bologna, sfidavalida per la 18ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 4 gennaio 2026 alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
