Inter-Como, Sky o Dazn? Dove vedere la gara in tv e streaming

Inter-Como, sfidavalida per la 14ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 6 dicembre alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Inter-Como, sfida valida per la 14ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà oggi 6 dicembre alle 18:00
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Como sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
