Dopo due settimane torna la Champions League: l'Inter si prepara a scendere in campo nella quarta giornata della Fase Campionato contro i kazaki del Kairat Almaty. Il match è in programma a San Siro mercoledì 5 novembre alle ore 21:00.
Inter-Kairat, Sky o Amazon Prime? Dove vederla domani in tv e in streaming
Dove seguire live la sfida valida per la quarta giornata della League Phase di Champions League dei nerazzurri di Chivu
La squadra di Chivu si presenta alla gara dopo tre vittorie nelle prime tre partite: l'Inter si trova in testa alla classifica del girone unico con 9 punti, gli stessi di Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Arsenal e Real Madrid.
Inter-Kairat Almaty, quarta giornata della fase campionato della Champions League 2025/26, si disputerà mercoledì 5 novembre alle 21:00.
Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.
