La squadra di Chivu si presenta alla gara dopo tre vittorie nelle prime tre partite: l'Inter si trova in testa alla classifica del girone unico con 9 punti, gli stessi di Paris Saint-Germain, Bayern Monaco, Arsenal e Real Madrid.

Sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l'applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console.