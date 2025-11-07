FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 partite dove vedere le partite Inter-Lazio domenica alle 20.45. Sky o Dazn? Dove vedere il big match in tv

partite

Inter-Lazio domenica alle 20.45. Sky o Dazn? Dove vedere il big match in tv

Inter-Lazio domenica alle 20.45. Sky o Dazn? Dove vedere il big match in tv - immagine 1
Dopo la vittoria in Champions League, l'Inter di Cristian Chivu affronta il big match in campionato contro la Lazio: ecco dove vederla
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Inter-Lazio, sfidavalida per l'11ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 9 novembre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.

Inter-Lazio domenica alle 20.45. Sky o Dazn? Dove vedere il big match in tv- immagine 2
Getty Images

GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV

Inter-Lazio domenica alle 20.45. Sky o Dazn? Dove vedere il big match in tv- immagine 3
Getty Images
—  

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Lazio sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

Leggi anche
Champions, oggi ore 21 Inter-Kairat: Sky, Prime o in chiaro? Dove vederla in tv e streaming
Inter-Kairat, Sky o Amazon Prime? Dove vederla domani in tv e in streaming

© RIPRODUZIONE RISERVATA