Inter-Lecce, sfida valida per il recupero della 16ª giornata di andata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 14 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.
I nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 14 gennaio alle ore 20:45 nel recupero della 16ª giornata di andata della Serie A
Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da San Siro in attesa della sfida.
Il nostro Livematch pre Inter-Lecce sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
