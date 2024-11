Dopo la partita vinta al Bentegodi a Verona per 5-0, l'Inter scenderà in campo martedì sera a San Siro contro il Lipsia. Ecco dove guardare la gara

Dopo la partita vinta al Bentegodi a Verona per 5-0, l'Inter scenderà in campo martedì sera a San Siro contro il Lipsia. Ecco dove guardare la gara di Champions League in tv:

Inter-Lipsia si disputerà martedì 26 novembre alle 21:00 a San Siro. Sarà trasmessa in esclusiva su Sky e NOW e in streaming su Sky Go e NOW TV.