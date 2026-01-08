Prima giornata di ritorno in Serie A e scontro al vertice tra la squadra di Chivu e quella di Conte. Ecco dove guardare la gara in tv

Dopo la vittoria di ieri sera a Parma per 2-0, l'Inter sarà di nuovo in campo domenica sera contro il Napoli a San Siro. Prima giornata di ritorno in Serie A e scontro al vertice tra la squadra di Chivu e quella di Conte. Ecco dove guardare la gara in tv.

DOVE VEDERLA IN TV

Inter-Napoli, sfidavalida per la prima giornata di ritorno della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 11 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone e tablet.