Inter-Torino, sfida valida per la 1ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà lunedì 25 agosto alle 20:45 a San Siro e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky.

Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Torino sarà in diretta dalle ore 19:30 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:35. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.