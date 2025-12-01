FC Inter 1908
Coppa Italia, ecco dove vedere Inter-Venezia in TV

Dopo la vittoria contro il Pisa, per l'Inter è il momento di affrontare il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia
Matteo Pifferi Redattore 

Dopo la vittoria contro il Pisa, per l'Inter è il momento di affrontare il Venezia negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Inter-Venezia, dove vederla in TV

Inter-Venezia, gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia, si disputerà mercoledì 3 dicembre alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa in diretta in chiaro sui canali Mediaset (Canale 6). Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/

Gli aggiornamenti su Inter TV

Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime in attesa del fischio d'inizio della sfida. Il nostro Livematch pre Inter-Venezia sarà in diretta da San Siro dalle ore 20:15 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 20:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.

