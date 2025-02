Dopo il pareggio con la Lazio del Napoli, l'Inter ha la grande occasione di poter andare in testa alla classifica. Dove guardare la gara in tv

Dopo il pareggio con la Lazio del Napoli, l'Inter ha la grande occasione di poter andare in testa alla classifica. Ma serve una vittoria stasera in casa della Juve, non una partita semplice. Ecco dove guardare la gara in tv: