La prima gara ufficiale dell'Inter U23 sarà contro il Lumezzane oggi, sabato 16 agosto, alle ore 21:00: i ragazzi di Vecchi giocheranno in trasferta allo stadio Tullio Saleri.

La gara di Coppa Italia di Serie C tra Lumezzane e Inter U23 sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251).

Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e selezionando la finestra dell’evento.