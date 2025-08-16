Dopo essere stata inserita ufficialmente nel Girone A della Serie C 2025/26, inizia a delinearsi il cammino stagionale dell'Inter U23.
Inter U23, oggi l’esordio ufficiale: dove vedere la gara col Lumezzane in diretta tv e streaming
La squadra di Stefano Vecchi inizierà la sua avventura in campionato nel weekend del 23/24 agosto 2025: il debutto ufficiale della nuova squadra nerazzurra avverrà questa sera, nel primo turno eliminatorio della Coppa Italia di Serie C.
La prima gara ufficiale dell'Inter U23 sarà contro il Lumezzane oggi, sabato 16 agosto, alle ore 21:00: i ragazzi di Vecchi giocheranno in trasferta allo stadio Tullio Saleri.
Il primo turno si svolge in gara unica ad eliminazione diretta: la vincente di Lumezzane-Inter affronterà la vincente di Lecco-Ospitaletto Franciacorta nel secondo turno.
LUMEZZANE-INTER U23 IN DIRETTA TV
La gara di Coppa Italia di Serie C tra Lumezzane e Inter U23 sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport (251).
Sarà inoltre possibile vedere la partita in tv su NOW accedendo all'app disponibile per smart tv, Google Chromecast e Amazon Fire Stick TV e selezionando la finestra dell’evento.
LUMEZZANE-INTER U23 IN STREAMING
Gli abbonati Sky potranno seguire l’incontro Lumezzane-Inter U23 anche in diretta streaming attraverso il servizio Sky Go.
La partita sarà visibile in streaming su NOW, ovvero il servizio di streaming live e on demand di Sky che offrirà la visione della gara a coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento, nonché sul sito di TV8.
