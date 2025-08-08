FC Inter 1908
Monaco-Inter stasera alle 20: ecco dove vederla in diretta tv e streaming

Il secondo appuntamento del precampionato è in programma venerdì 8 agosto alle ore 20:00: allo Stade Louis-II di Monaco
Marco Astori
Marco Astori 

L’estate nerazzurra è già entrata nel vivo. Dopo il raduno al BPER Training Centre e il successo per 7-2 nella prima uscita stagionale contro l’Inter U23, la squadra di Chivu prosegue la propria marcia di avvicinamento alla stagione 2025/26, che prenderà ufficialmente il via domenica 25 agosto a San Siro contro il Torino.

Getty Images

Il secondo appuntamento del precampionato è in programma venerdì 8 agosto alle ore 20:00: allo Stade Louis-II di Monaco, l’Inter affronterà i padroni di casa in una sfida internazionale dal grande fascino.

Getty Images

Il match sarà trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, mentre la differita andrà in onda su Inter TV alle ore 24:00. Un appuntamento da non perdere, per vivere ogni momento dell’estate nerazzurra e continuare a sostenere l’Inter verso l’inizio del campionato.

(inter.it)

