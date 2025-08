Monaco-Inter: Dazn, Sky, Sportitalia o NOVE? Ecco dove vedere la gara

Dopo il 7-2 rifilato all’Under 23 nella prima uscita stagionale, l’Inter si prepara ad affrontare un avversario di ben altro spessore: il Monaco. La sfida, in programma venerdì 8 agosto 2025 alle ore 20:00, rappresenta un banco di prova importante per i nerazzurri, chiamati a misurarsi con una formazione affrontata in Champions solo qualche mese fa.