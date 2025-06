Parte il countdown: l’Inter è pronta a prendere parte al Mondiale per Club FIFA 2025: ecco dove vedere in tv la sfida col Monterrey

Parte il countdown: l’Inter è pronta a prendere parte al Mondiale per Club FIFA 2025, una competizione che segnerà un momento storico per il calcio mondiale.

Monterrey-Inter, gara valida per la prima sfida del girone E del Mondiale per Club FIFA 2025, verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN.

Tutte le 63 partite saranno trasmesse in chiaro, in diretta streaming e gratuitamente su DAZN, grazie a un accordo esclusivo con la FIFA. Ogni tifoso potrà seguire l’Inter e le emozioni del Mondiale per Club ovunque si trovi, in più lingue, su qualsiasi dispositivo connesso: smart TV, smartphone, tablet o console