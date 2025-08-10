Quando e dove vedere in tv l’amichevole tra Monza-Inter

Prosegue il cammino di preparazione della nuova Inter guidata da Cristian Chivu. Dopo il convincente successo nel test contro il Monaco, i nerazzurri tornano in campo per un’altra amichevole: avversario di giornata il Monza, che ospiterà il match all’U-Power Stadium.
Prosegue il cammino di preparazione della nuova Inter guidata da Chivu. I nerazzurri saranno impegnati in amichevole contro il Monza
Per Chivu il match rappresenta un’ulteriore tappa verso la forma migliore in vista dell'inizio della nuova stagione. L’allenatore nerazzurro si aspetta progressi sia sotto il profilo del gioco che della tenuta fisica, con l’obiettivo di consolidare le certezze emerse nelle precedenti uscite.
