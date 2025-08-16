L'Inter prosegue la propria marcia di avvicinamento alla stagione 2025/26, che prenderà ufficialmente il via domenica 25 agosto a San Siro contro il Torino. Dopo il successo nel test in famiglia contro l'U23, la vittoria in rimonta contro il Monaco e quella ai rigori contro il Monza, la squadra di Chivu si prepara per l'ultimo appuntamento del precampionato.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 partite dove vedere le partite Oggi Inter-Olympiacos, amichevole a Bari: dove vederla in diretta in tv e streaming
partite
Oggi Inter-Olympiacos, amichevole a Bari: dove vederla in diretta in tv e streaming
Ultimo test estivo allo stadio San Nicola di Bari per i nerazzurri di Chivu prima dell'esordio in campionato
I nerazzurri sabato 16 agosto alle 20:30 sfideranno l’Olympiacos allo stadio San Nicola di Bari. Un un appuntamento affascinante e internazionale che sarà trasmesso in diretta su DAZN e in chiaro su NOVE mentre la differita andrà in onda su Inter TV a partire dalle ore 24:00.
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA