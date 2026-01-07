Parma-Inter, sfida valida per la 19ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà questa sera: calcio d'inizio alle 20:45
PARMA-INTER, DOVE VEDERLA IN TV
Parma-Inter, sfidavalida per la 19ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà mercoledì 7 gennaio alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
GLI AGGIORNAMENTI SU INTER TV
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime da Parma in attesa della sfida. Il nostro Livematch pre sarà in diretta dalle ore 19:15 e sarà visibile fino alle 20:00 anche su YouTube e Twitch attraverso i canali ufficiali del Club. Al termine della sfida gli approfondimenti e le interviste.