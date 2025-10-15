Roma-Inter sabato alle 20.45. Sky o Dazn? Dove vedere il big match in tv

ULTIME INTER

Lautaro ha segnato due gol in meno di mezz'ora. Ora tutti gli sforzi logistici per recuperare il prima possibile Lautaro, atteso domani alla Pinetina. Oggi si è rivisto Akanji, gli altri sono attesi domani, Chivu avrà domani tutto il gruppo. Lautaro promette di avanzare la sua candidatura per una maglia da titolare all'olimpico, avendo giocato la parte finale della sfida col Porto Rico. Vedremo chi tra Bonny ed Esposito giocherà al posto di Thuram che dovrebbe essere assente. Bonny rimasto ad Appiano e ha potuto lavorare con Chivu. Oltre ai gol di Lautaro ed Esposito, dalle nazionali anche i 4 assist di Calhanoglu in due partite con la Turchia e i due con l'Italia di Dimarco.