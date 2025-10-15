Roma-Inter sabato alle 20.45. Sky o Dazn? Dove vedere il big match in tv

FC Inter 1908
L'Inter sarà impegnata sabato sera allo stadio Olimpico con la Roma. Ecco le ultime dai ritiri e dove vedere il big match in tv
Dopo la sosta per le nazionali riparte il campionato. L'Inter sarà impegnata sabato sera allo stadio Olimpico con la Roma. Ecco le ultime dai ritiri e dove vedere il big match in tv:

ULTIME ROMA

Gasperini ritrova tutti e 7 i nazionali che tornano oggi, tra i quali Mancini e Ferguson che hanno segnato. Nel ballottaggio davanti Dvobyk ha giocato circa 110' e zero gol, il gol con l'Irlanda rilancia Ferguson. Lotta fino a sabato per chi sarà titolare. Sicuramente giocherà Soulé, corsa a tre per Dybala, Pellegrini ed El Shaarawy.

ULTIME INTER

Lautaro ha segnato due gol in meno di mezz'ora. Ora tutti gli sforzi logistici per recuperare il prima possibile Lautaro, atteso domani alla Pinetina. Oggi si è rivisto Akanji, gli altri sono attesi domani, Chivu avrà domani tutto il gruppo. Lautaro promette di avanzare la sua candidatura per una maglia da titolare all'olimpico, avendo giocato la parte finale della sfida col Porto Rico. Vedremo chi tra Bonny ed Esposito giocherà al posto di Thuram che dovrebbe essere assente. Bonny rimasto ad Appiano e ha potuto lavorare con Chivu. Oltre ai gol di Lautaro ed Esposito, dalle nazionali anche i 4 assist di Calhanoglu in due partite con la Turchia e i due con l'Italia di Dimarco.

DOVE VEDERLA IN TV

Roma-Inter, sfida valida per la 7ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 18 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.

