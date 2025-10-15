Roma-Inter sabato alle 20.45. Sky o Dazn? Dove vedere il big match in tv

ULTIME INTER—
Lautaro ha segnato due gol in meno di mezz'ora. Ora tutti gli sforzi logistici per recuperare il prima possibile Lautaro, atteso domani alla Pinetina. Oggi si è rivisto Akanji, gli altri sono attesi domani, Chivu avrà domani tutto il gruppo. Lautaro promette di avanzare la sua candidatura per una maglia da titolare all'olimpico, avendo giocato la parte finale della sfida col Porto Rico. Vedremo chi tra Bonny ed Esposito giocherà al posto di Thuram che dovrebbe essere assente. Bonny rimasto ad Appiano e ha potuto lavorare con Chivu. Oltre ai gol di Lautaro ed Esposito, dalle nazionali anche i 4 assist di Calhanoglu in due partite con la Turchia e i due con l'Italia di Dimarco.
DOVE VEDERLA IN TV—
Roma-Inter, sfida valida per la 7ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà sabato 18 ottobre alle 20:45 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky. Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
