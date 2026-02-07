Sassuolo-Inter, sfida valida per la 24ª giornata della Serie A 2025/26, si disputerà domenica 8 febbraio alle 18:00 e verrà trasmessa in diretta esclusiva da DAZN e sui canali Sky.
fcinter1908 partite dove vedere le partite Sassuolo-Inter, DAZN o Sky? Dove vederla domani in diretta tv e streaming
partite
Sassuolo-Inter, DAZN o Sky? Dove vederla domani in diretta tv e streaming
Il match è in programma domani, domenica 8 febbraio alle 18:00, ed è valido per la 24esima giornata di Serie A
Sarà possibile seguire il match tramite l'app di DAZN su smart TV e in streaming attraverso dispositivi mobili come PC, smartphone, tablet tramite app e Sky Go e NOW TV sui dispositivi mobili abilitati.
Su Inter TV come sempre aggiornamenti e collegamenti nel pre-partita, con le ultime dal “Mapei Stadium” in attesa della sfida.
Il Livematch pre Sassuolo-Inter sarà in diretta dalle ore 16:45 e sarà visibile anche su YouTube attraverso il canale ufficiale del Club fino alle 17:50. Al termine della sfida tutti gli approfondimenti, le analisi e le interviste.
(Fonte: Inter.it)
© RIPRODUZIONE RISERVATA